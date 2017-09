MN: Ott Tänak vihjab, et eelistab M-Spordis jätkamist Toyotale

Ott Tänak sõnas intervjuus väljaandele Motorsport News, et pole veel järgmiseks hooajaks lepingut sõlminud, aga tunnustas väga oma praegust võistkonda M-Sporti. Eesti rallipilooti on hooaja teisel poolel väga palju seostatud ka Toyotaga.

Tänak sõnas MN-ile, et sportlik resultaat on talle rahapakist olulisem. "Prioriteet on alati sportlik pool. Sa tahad võita ja tahad olla võimalikult heal positsioonil. Pean vaatama tulevikku ja otsustama, kus on meil parim koht," ütles Tänak.

"Ma tunnen M-Sporti väga hästi. Ma tunnen neid inimesi, tean kuidas asjad käivad, olen arendanud autot ja see sõidab soovitult. Ma arvan, et mul olemas see, mida vajan."

Tänak kiitis väga Ford Fiesta WRC autot, mis on võitnud sel hooajal kümnest MM-rallist neli. "Hetkel näib, et meie auto on väga tugev ja üks neutraalsemaid autosid selles suhtes, et võib igal pool hästi sõita."

"Plaan on võidelda meistritiitli nimel. Oleme sel hooajal päris lähedal ja me ei tea, mis juhtub viimase kolme ralliga, aga soovime võidelda selle nimel ka järgnevatel aastatel. Mõned lahtised otsad on [teiste võistkondadega] ja soovin seda teha [tehinguni jõuda] nii varakult kui võimalik."

Tänakule meeldiks jätkata M-Spordis praeguse sõitjatega ehk Sebastien Ogier' ja Elfyn Evansiga. "Meil on Elfyniga head suhted. Oleme üksteist kaua tundnud. Sama hästi saame läbi ka Sebiga - tema lahkumise osas pole veel miski otsustatud. Sebastien on väga hea meeskonnakaaslane. Ta on tugev tüüp, eriti vaimselt. Olen temalt õppinud ja ta on tiimikaaslaseks hea kutt."

M-Spordi boss Malcolm Wilson soovib samuti meeskonda koos hoida, aga mitte iga hinna eest. "Loomulikult soovin nende jätkamist, aga ma ei pane selleks M-Spordi tulevikku kaalukausile."