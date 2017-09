USA hümniprotestid võivad laieneda NHL-i

Kui väljaanne The Mercury News küsis Kanadast pärit Wardilt, kas ta kavatseb rahvushümni mängimisel enne kohtumisi protestiks põlvele lahkuda, ütles 36-aastane mängumees, et ei saa seda välistada.

"Olen jäähokis igapäevaselt palju rassismi kogenud," sõnas mustanahaline Sharksi ründaja. "Ma ei ole tegelikult veel maha istunud ja selle üle mõelnud, aga ma kindlasti ei saa öelda, et ma seda ei tee."

Umbes aasta tagasi alustas NFL-i meeskonnas San Francisco 49ersis mänginud Colin Kaepernick hümniprotestiga, juhtides nii tähelepanu USA-s valitsevale sotsiaalsele ebavõrdsusele ja politsei brutaalsele käitumisele.

Eelmisel nädalal teatas USA president Donald Trump, et NFL-i klubid peaksid protestivad mängijad vallandama, mis lisas õli kõvasti tulle. Nädalavahetusel põlvitas hümni ajal või viibis üldse riietusruumis juba enam kui 200 mängijat. Samuti ühines nendega pesapalliliiga MLB mängija Bruce Maxwell (Oakland Athletics.

Sharksi peatreener Peter De Boer on sõnanud, et kui Ward soovib hümni ajal põlvele laskuda, siis ta asub hoolealust toetama. Ward täiendas, et ka meeskonna peamänedžer Doug Wilson on avaldanud talle toetust.