Janek Õiglane meenutab: auhinnad motiveerisid mind veel rohkem pingutama

"Selline spordipisik jääb sisse. Just koolidele pannagi südamele, et aktiivse tegevusega seotud huviringe võiks natuke rohkem tekkida. Ja siis tekib noortel suurem huvi aktiivsuse vastu. See on kõige toredam kui noored liiguvad ja on terved," lausus Õiglane intervjuus ERR-ile.

"TV10 ongi üks hea koht, kus leiab isegi eluaegseid sõpru. Mul on üsna palju neid, kellega sellest ajast ikka veel suhtlen. See on hästi vinge asi."

Tänavu Londoni MM-il kümnevõistluses neljanda koha saanud Õiglane mäletab ka enda esinemisi. "Need auhinnad motiveerisid ja inspireerisid mind tegelikult veel rohkem pingutama, et saada veel parem asi. Sain esikoha ju ainult ühe korra."

Vändra Gümnaasiumis käinud Õiglase koolil ei jäänud sarja esikohast palju puudu. "Tol hetkel oli teine koht väga kõva. Meie kooli jaoks oli see suur saavutus. Kui kooli tagasi jõudsime, siis kõik õpilased vaatasid meile alt üles. Olime seal kõvad tegijad."