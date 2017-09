Naiste esiliiga uue hooaja avavad tiitlikaitsja Sparta ja Kuressaare

Tänavusel hooajal on võistlemas seitse naiskonda, kes mängivad esmalt omavahel turniirisüsteemis üks mäng kodus, teine võõrsil, kirjutab volley.ee . Seejärel toimuvad play-off mängud. Põhja-Eestist on võistlustules koguni neli esindust, kelleks on VK Kramp N1 (Tallinn), Neemeco/Gerardo's Toys (Tallinn), Sparta (Tallinn) ja Peetri VK. Lõuna-Eesti au kaitsevad Ülenurme ja Tartu Dorpat/TKSK ning Lääne-Eesti oma Kuressaare.

