Karikavõistlustel selgub täna viimane veerandfinalist

Trans on sel aastal karikavõistlustel üle olnud kolmest vastasest. Kuigi avaringis mindi loosi tahtel vastamisi esiliigas mängiva Maardu Linnameeskonnaga, suudeti tugev vastane alistati lausa 6:1. Teises ringis võitis Trans 8:0 Suure-Jaani Unitedit ning viimati 9:2 FC Levadia III meeskonda.

Tarvas oli 1/64 finaalis võõrsil 5:1 üle Pirita JK Reliikviast, alistas seejärel penaltiseerias võõrsil JK Tallinna Kalevi ning võitis 1/16-finaalis kodus Pärnu JK Poseidonit 4:0.

Premium liigas palliv Trans ja aste madalamal mängiv Tarvas pole tänavu ametlikus mängus vastamisi läinud, kuid jaanuari lõpus toimunud kohtumine Taliturniiril lõppes 2:2 viigiga. Möödunud hooajal pallisid mängisid mõlemad kõrgliigas. Kuigi Trans suutis kahel korral võõrsil Tarva alistada, siis kaks Narvas toimunud mängu lõppesid viigiliselt.

"Valmistume mänguks Rakverega väga tõsiselt vastasega. Tarvas on tugev võistkond, Esiliiga üks parimatest. Võimalik, et teeme koosseisus mõned muudatused muutmine, aga see sõltub mängijate füüsilisest seisundist. Mängijate ülesandeks on jõuda järgmisse ringi," ütles Narva Transi peatreener Adiam Kuziaev.

"Ootused on seotud ainult võiduga, väga tahaks jätkata meie võiduseeriat. Aga kõik teavad väga hästi, et Tarvas on tugev vastane, kes ka tuleb Narvasse mõeldes ainult võidust. Võistkond võitleb lõpuni. Peame olema kaitses hoolikad ja rünnakul teravad," lisas Transi noor poolkaitsja Georgi Tunjov.

"Väga raske mäng, keerulise vastasega. Oleme väga motiveeritud, et järgmisesse ringi jõuda," lausus Tarva juhendaja Urmas Kirs.

"Järgmisesse ringi jõudmiseks on vaja meeskonnal näidata korralikku sisu. Usun meeskonda ja loodan, et suudame rasket vastast võita!" lisas Tarva mängija Siim Rannamäe.

Tänase mängu kohtunik on Marko Liiva, keda abistavad Egerd Pajustik ja Thor Vaas. Neljas kohtunik on Igor Kübarsepp. Sissepääs kohtumisele on tasuta.

Veerandfinaali on seni jõudnud FCI Tallinn, FC Flora, FC Levadia, Viljandi JK Tulevik, Nõmme kalju FC, FC Flora U21 ja FC Kuressaare.

Veerandfinaalpaarid loositakse uue jalgpallihooaja eel, veerandfinaalid toimuvad kevadel.