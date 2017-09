Astanas testimisel viibivat Lauku ootavad ees otsustavad sõidud

Suure tõenäosusega otsustab Kasahstani klubi kolme järgneva võistluse põhjal, kas pakub Saaremaalt pärit sportlasele lepingut või mitte, kirjutab Spordipartner.

Lauku ootab kolm ühepäevasõitu Itaalias: laupäeval on kavas Giro dell Emilia, pühapäeval Gran Premio Bruno Beghelli ja teisipäeval Tre Valli Varesine. Lauk kinnitas Spordipartnerile, et teda on Astanas hästi vastu võetud ja ratturite eest hoolitsetakse esmaklassiliselt. Võidusõidud Itaalias on Laugu jaoks pisut mägised, kuid mees lubas endast maksimumi anda.