FOTOD | Sünnipäeva tähistav Värnik dopinguteemast: oleksin ju vahele jäänud

Kolme aasta eest väitis dopinguarst Vitali Bernatski, et üheks patustajaks oli ka Värnik. "Kui see olnuks nii, nagu ta rääkis, siis oleksin ju vahele jäänud," sõnas Värnik intervjuus Õhtulehele. "Pidin kogu aeg proove andma, keegi ei saanud seda minu eest teha."

Ühtlasi meenutas Värnik keerulist eluperioodi, mil ta mõisteti süüdi kehalises väärkohtlemises. "Võitlen iga päev selle nimel, et halvad ajad tagasi ei tuleks. See ei ole kerge, aga siiamaani olen hakkama saanud," on Värnik kindel, et nüüd on temaga juba palju paremini.