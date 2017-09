USA ülikoolikorvpall on koos Adidasega sattunud korruptsiooniskandaali

New Yorgi prokuratuur on esitanud süüdistuse nelja USA ülikooliliiga NCAA programmi kuuluva korvpallimeeskonna abitreeneri vastu.

Kolm aastat kestnud FBI operatsioon on leidnud, et Auburni treener Chuck Person, Arizona treener Emanuel Richardson, USC treener Tony Bland ja Oklahoma State'i treener Lamont Evans on maksnud noorkorvpalluritele suurel hulgal raha, et neid suunata vastu võtma kindlate finantsnõustajate ja spordiagentide teenuseid. Erinevad korruptsioonisüüdistused tähendavad, et nelja treenerit võib süüdi mõistmise korral oodata kuni 80 aasta pikkune vanglakaristus.

Lisaks on skandaali sattunud ka Adidase rahvusvahelise sporditurunduse osakonna direktor James Gatto, kes väidetavalt maksis kolmele keskkoolikorvpallurile kuuekohalise summa, et nad nõustuksid mängima ülikoolikorvpalli programmis, mida sponsoreerib Adidas. Louisville'i ülikooli president Gregory Postel tunnistas, et üks kõnealustest programmidest on Louisville'i Cardinals. Koos Gattoga arreteeriti teisipäeval Adidase töötaja Merl Code, endine NBA agent Christian Dawkins ja finantsnõustaja Munish Sood.

USA keskkooli- ning ülikoolisportlased on amatöörid, kellele ei maksta võistlemise eest palka ning kes ei tohi vastu võtta ka teisi rahalisi auhindu. Teiste hulgas sattus aastate eest reeglitega pahuksisse ka LeBron James, kes sai fotodel poseerimise eest vastutasuks kaks korvpallisärki ning pidi seetõttu jätma vahele kaks St. Vincent-St. Mary keskkoolimängu.

"Süüdistused on väga tõsised," tõdes NCAA president Mark Emmert. "Sellise käitumise suhtes peab kehtima nulltolerants. Treeneritel on üliõpilassportlaste ja nende perekondadega unikaalne usaldussuhe ning kui altkäemaksusüüdistused vastavad tõele, tähendab see nende suhete jälki murdmist." Teisipäevasel pressikonverentsil sõnas FBI esindaja, et operatsioon jätkub ning pole välistatud, et süüdistused esitatakse veel mitmetele teistele koolidele ning sporditegelastele.

Heade keskkoolimängijate meelitamine sponsoreeritud ülikoolidesse pole uus nähtus - 1980. aastatel sai sellega kuulsaks toona Nike palgal olnud Sonny Vaccaro. "Kõik noored, keda ma teadsin, valisid Nike kooli," sõnas Vaccaro eile ESPN-ile. "1980. aastate alguses olid kõik koolid Nike koolid. Meil oli neid 80 ja me võitsime 11 aasta jooksul seitse NCAA tiitlit."

Vaccaro sõlmis esimese ketsilepingu Michael Jordaniga, hakkas esimesena korraldama keskkoolimängijate suvelaagreid ning all-star mänge ja hiljem Adidasega liitudes sõlmis lepingud Kobe Bryanti ning Tracy McGradyga. Ka nüüdseks 78-aastane Vaccaro ei saanud NCAA võimudega hästi läbi, kuid tema sõnul olid ajad siis teistsugused, sest seni on pea kõikide NCAA skandaalidega tegelenud liiga ise.

"See pole olukord, kus üks kool annab kellegi NCAA-le üles ning liigal kulub viis aastat, et juhtumit uurida," sõnas Vaccaro. "See operatsioon on hiiglaslik."