Eesti curlingumängijate võimalused MM-ile pääseda suurenesid

Meeste ja naiste curlingus pääsevad MM-ile võistlema 12 võistkonna asemel alates 2018. aastast 13 riiki. Ratastoolicurlingus pääseb aga maailmameistrivõistlustele 10 võistkonna asemel 12, mis annab lisavõimaluse kahele uuele riigile.

"Kindlasti on tegemist positiivsete otsusega, sest tõenäosus MM-ile pääseda suurenes ning mitte ainult Eesti, vaid ka teiste riikide jaoks. Eelkõige on see väga hea võimalus meie ratastoolicurlingu võistkonna jaoks, sest sportlaste võimalused MM-ile jõudmiseks on nüüd märksa suuremad," selgitas Eesti esindajana kongressil osalenud Eesti Curlingu Liigu juhatuse liige Fred Randver.

MM-ile pääsemine on curlinguvõistkondadele äärmiselt oluline, sest osalejad pääsevad tänu MM-il osalemisele automaatselt ka olümpiamängude kvalifikatsiooni, juhul kui pääs pole MM-i tulemuste puhul otse tagatud.

"Järgmise aasta juunikuus on Rahvusvaheliselt Olümpiakomiteelt oodata ka olulist infot segapaaride 2022. aasta olümpiamängudel osalevate riikide arvu kohta. Kui 2018. aastal osaleb segapaaris olümpial kaheksa riiki, siis teoreetiliselt oleks ajagraafikusse võimalik mahutada kuni 16 riiki. Palju oleneb sellest, kuidas 2018. aasta OM-il uuel alal läheb ja kuidas see distsipliin vastu võetakse. Igaljuhul oleks riikide arvu suurenemine hea uudis ka Eestile, sest tänases olukorras oli Eesti kolmas riik, kes OM-ilt välja jäi. Turmann-Lill võistkonna näol on meil olemas ambitsioonikas võistkond, kes kahe viimase kõrgetasemelise turniiri võiduga on tõestanud, et on võimelised maailma tippudega mängima," lisas Randver.