Dwyane Wade liitub Clevelandis vana sõbra LeBron Jamesiga

13 hooaega Miami Heatis mänginud Wade jõudis Chicago Bullsi eest väljakul käia vaid ühe hooaja, pärast mida ta end Bullsi lepingust vabaks ostis. Viimaste andmete järgi on 35-aastane tagamängija jõudnud kokkuleppele Cleveland Cavaliersiga, meeskonnaga, kus mängib LeBron James, kellega Wade Miamis kaks tiitlit võitis.

Eelmisel hooajal Bullsi eest keskmiselt 18,3 punkti mängus visanud Wade sõlmib Cavaliersiga ühe aasta pikkuse lepingu, mis toob talle sisse 2,3 miljonit USA dollarit.

Sources: Dwyane Wade has reached agreement on a one-year, $2.3M deal with the Cleveland Cavaliers.