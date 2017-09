Klopp: meil pole hetkel kõige rohkem õnne

"Me saime kaitsest lähtuva meeskonna vastu hästi hakkama võimaluste loomisega," sõnas Liverpooli sakslasest peatreener Jürgen Klopp pärast kohtumist. "Me ei ole hetkel kõige õnnerikkam meeskond jalgpallimaailmas."

Avavoorus mängis Liverpool Sevillaga 2:2 viiki. "Me oleks võinud ja oleks ka pidanud mõlemad mängud võitma, aga me ei suutnud seda," lisas Klopp. "Lõppude lõpuks on see meie süü. Uks on [grupist edasi pääsemiseks] avatud, aga me peame sellest ka läbi kõndima."

Tulemusega ei olnud rahul ka Liverpooli kapten Jordan Henderson. "Me kontrollisime mängu ja lõime palju võimalusi - me peame sellise mängu võitma," tõdes Henderson. "Esmalt peame hoolitsema selle eest, et ei laseks vastastel meie vastu väravaid lüüa, aga me peame edasi liikuma. Ma arvan, et me ei mänginud piisavalt hästi, et võita."