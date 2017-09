Taaramäe koduklubi palkas Aafrika meistri

Uue hooaja ootus ookeanitaguses korvpalliliigas NBA on jõudnud haripunkti - viimase suure nimena on meeskonda vahetamas kolmekordne NBA meister Dwyane Wade.

Katjuša-Alpecini mänedžer José Azevedo: “Smiti tulemustest enam avaldas mulle muljet tema soov jõuda tippu. Ta on ise rohkelt panustanud ja tasus reisimisega seotud kulud. Mulle meeldib Smiti professionaalne suhtumine. Smit saab hästi üles mägedest, on kiire ja tunneb end hästi temposõidus.”

"Minu elus oli üks unistus – jõuda World Touri meeskonda," lausus 24-aastane Smit, kellest saab Katjuša-Alpecini esimene aafriklasest rattur. "Alustasin hooaega kahe medaliga Lõuna-Aafrika meistrivõistlustel ja kuldmedaliga Aafrika meistrivõistluste grupisõidus. Olin väga õnnelik ja arvasin, et need tulemused annavad võimaluse sõita profiklubis, kuid seda ei juhtunud. Kui profitasemel ei helise minu uksekell, siis tuleb mul endal seda helistada. Otsustasin Euroopasse tulla ja oma potentsiaali näidata. See polnud lihtne, sest mul oli pikk hooaeg kokku kahel kontinendil. Lõpuks sai unistus reaalsuseks. Katjuša-Alpecinist helistati mulle ja pakuti võimalust."

