Villu Vakra oli Chattanooga Ironmanil parim meestriatleet

Chattanooga muutus Eesti triatlonile õnnelikuks paigaks juba kahe aasta eest, kui Kirill Kotšegarov saavutas seal põnevas lõpuspurdis esikoha. Läheneva Hawaii Ironmani tõttu seekord Chattanoogas meesproffe ei osalenud, mis andis harrastajatele võimaluse poodiumile tõusta. Lõppajaga 9:18.29 lõpetanud Vakra tegi ülejäänud meeskonkurentidega vahe sisse 42,2 km jooksumaratoni esimeses pooles. Finišis edestas teda ajaliselt üksnes ameeriklannast naisproff Lyz Lyles, kelle võiduaeg oli Vakrast 12 minutit ja 56 sekundit kiirem. Võit vanusegruppide arvestuses tagas Vakrale ühtlasi pääsu Hawaii Ironmanile. Saaremaalt pärit Vakrale on see teiseks korraks osaleda triatlonimaailma mainekaimal jõuproovil – aastal 2015 näitas ta Hawaiil parima eestlasena aega 9:35.01. Vakra nimel on hetkel ka kiireim täispika triatloni aeg, mis Eestimaa pinnal eales tehtud. Pärit kolme aasta taguselt Triathlon Estonialt, kus tema võidutulemuseks oli 8:46.15.

