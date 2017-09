Kuusmaa ootab uuel hooajal Raplalt edu ka Balti liigas. "Kuna Balti liiga formaat on muutunud, siis tahaks seal kõigepealt jõuda kaheksa ning hiljem ka nelja parema hulka," lisas Kuusmaa.

"Raplal on alati olnud kõrged eesmärgid," vahendas ETV spordisaade meeskonna peatreeneri Aivar Kuusmaa sõnu. "Tänavuseks eesmärgiks on pääs Eesti meistrivõistlustel finaali, aga kui toome Raplasse medali, siis oleks ka see heaks tulemuseks."

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel