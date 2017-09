Doktor Rahu: Kelly peab unustama põlve, siis on ta terve

Kelly Sildaru vigastas põlve mõned nädalad tagasi Uus-Meremaal. Tallinnasse jõudes uurisid teda doktorid Madis Rahu ja Mihkel Mardna. Esmasel vaatlusel oli kahtlus, kas põlve eesmine ristatiside on täiesti katki, kuid eile õhtul sai selgeks, et nii see on ja seetõttu operatsioonist pääsu ei ole. "Kelly puhul mängis rolli see, et ta on kasvav inimene," ütles doktor Rahu ETV spordisaatele.

Doktor Rahu sõnul on vigastusest taastumine individuaalne ja kuigi treenima võib Kelly kohe hakata, siis spetsiifilise suusatreeninguga peab ootama ehk kuni pool aastat. Sportlane tunnetab tema sõnul ka ise oma valmisolekut. "Kõige raskem on taastumine," tõdes Rahu. "Igal spordialal on see erinev. Arvestades freesyle-suusatamist, kus iga maandumine on ebakindlale pinnasele ja kordumatu, siis kindlasti on tegemist pikaajalise protsessiga. Kelly peab unustama põlve, siis on ta terve."

Sildaru kinnitas ise pressiteate vahendusel, et on veebruarikuisel olümpial seekord pealtvaataja rollis.