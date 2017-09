Rakvere kooli tiimijuht: mingit erilist võiduretsepti meil pole

Suurte koolide arvestuses on viimased kolm aastat võidutsenud Rakvere reaalgümnaasium. "Mingit erilist võiduretsepti meil pole," ütles rakverelaste tiimijuht Jaak Vettik ERR-ile. "Lihtsalt me oleme pidanud sarja tähtsaks ja sellele keskendunud. Palju on kaasa aidanud see, et meie kehalise kasvatuse õpetajad on kergejõustiku taustaga."

Vettiku jaoks pärineb sarja eredaim mälestus 1993. aastast. "Siis pidi Mikk Joorits üldvõidu võtma, kuid sai otsustaval etapil kettaheites nulli ning ei pääsenud isegi kaheksa hulka," meenutas Vettik. "Siiski anti talle lohutusauhinnaks kell."

Tänaseks päevaks on Jooritsast sirgunud treener. "Ta on tubli. Mul on hea meel, et õpilastest on kerkinud head kolleegid," lisas Vettik.

Teiseks mälestusväärseks õpilaseks oli Vettikule kõrgushüppaja Marko Turban. "Teises klassis tuli ta klassijuhataja minu juurde ning ütles, et neil on poiss, kes ei püsi pudelis," lausus Vettik. "Kuna ma ei võtnud trenni alla neljanda klassi õpilasi, siis soovitasin poisil paar aastat oodata ja ta tegigi seda."

Vettikul on eredalt meeles ka 1996. aasta hooaeg. "Palusime tol ajal tegutsenud Maapangalt laenu, et finaaletapiks võistlusdressid osta," sõnas Vettik. "Lubasime, et kui me ei tule kolme parema hulka, siis maksame raha tagasi. Pangale selline suhtumine meeldis ja saimegi endale kenad Asicsi dressid ning võitsime sarja ära."

Kas Rakverre rändab neljas järjestikune tiitel, seda Vettik ei tea. "Selleks, et võita, on vaja head poissi vanemasse võistlusklassi. Võistkonnal peab olema mitmevõistleja, kes osaleb erinevatel etappidel," tõdes Vettik. "Igatahes võita on raske. Anname ka teistele võimaluse."