Parksepa keskkooli õpetaja: kavalust peab olema

Viimasel kolme hooajal on sarja üldvõidu võtnud Parksepa keskkool. "TV 10 Olümpiastarti sarjas osalemine on meie jaoks ammune traditsioon," ütles Parksepa kooli õpetaja Sirje Hütt ERR-ile. "Viimasel ajal on olnud probleemiks see, et lastel on palju huvialasid mille vahel valida."

Hütt juhendab Parksepas tüdrukuid, poistega on tegelenud Valeri Holodnjakov. "Need, kes TV 10 sarjas on kuue hulka jõudnud, jätkavad kergejõustikuga," tõdes Hütt. "Paljud noored meil üldse aga ei käigi kergejõustiku trennis. Nendele tuleb teha juurdeviivaid harjutusi, et neid ala juurde viia. Kavalust peab ka siin olema."