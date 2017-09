Parksepa kooli direktor: õppige meilt, kuidas väike kool saab tubli olla

Sarjas on edukalt esinenud Parksepa keskkool, kelle direktor Ilmar Kesselmann on juhendanud ka olümpiavõitjat Erki Noolt. "See oli saatus, et meie teed ristusid," ütles Kesselmann ERR-ile. "Mul on hea meel, et Erki pole meid ära unustanud. Me ikka helistame ja saadame sõnumeid ning ta on meie juures külas käinud."

Kesselmanni meelest oli Nool juba varases nooruses andekas. "Ta oli kiire ja seda näitasid ka tema tulemused," meenutas Kesselmann.

Kesselmann tõi välja edu valemi, miks Parksepa kooli edu saadab. "Ma tegin poistega treeningud kaasa. Kui nägin mingit viga, see näitasin ette, kuidas seda lahendada," sõnas Kesselmann. "Lisaks sellele on mul vedanud õpetajatega. Olen muredega kursis ja aitan neid lahendada."

Kesselmann konkurentsi ei karda. "Tulge ja õppige, kuidas väike maakool saab olla nii võimas ja tubli," lisas Kesselmann.