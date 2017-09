TV 10 Olümpiastarti peatoetaja: spordis ja äris käivad asjad ühtemoodi

Äritegevuses on Kaare olnud edukam. "Spordist olen kaasa võtnud selle, et ilma treeningu ja pühendumiseta ei tule tulemust," sõnas Kaare. "Äris on samamoodi. Kalevi puhul kehtib samuti korralik ettevalmistus ning pikaajaline pühendumus."

AS Kalevi juhatuse esimees Kaido Kaare on ka ise sarjas kaasa teinud. "Osalesin Kuressaare 2. keskkooli koosseisus palliviskes ja kaugushüppes, kuid medalit ei saanud," ütles Kaare ERR-ile. "Küllap polnud ma kõige parem, kuid sarjast jäi meelde ühistegemise tunne ning võimalus sportlikus plaanis silma paista."

