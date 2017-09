Lewis Hamilton: MM-sarjast kaob ära kõige raskem võidusõit

"Kahju, et sõidame Malaisias viimast korda," ütles MM-sarja britist üldliider Lewis Hamilton. "See etapp on üks raskemaid nii tiimidele kui autodele. Seda võistlust on raske asendada."

Mullu võidutses Malaisias hiljem maailmameistriks kroonitud Nico Rosberg. Sakslase meeskonnakaaslane Mercedest Hamilton katkestas sõidu liidrikohalt.