Olümpialt eemale jääv Sildaru: vigastused käivad iga spordialaga kaasas

"Nagu olen ka varem öelnud, siis vigastused käivad iga spordialaga kaasas, aga need tuleb täielikult välja ravida, et järgmiste võitude poole püüelda ja võimalikult pikalt oma armastatud spordialaga tegeleda saaks," lisas Sildaru.

"Ma tänan kõiki, kes mind nendel minu jaoks väga keerulistel nädalal aidanud on ja mulle kaasa elanud on. Suur tänu Madis Rahule ja Mihkel Mardnale, kes tagasid meile kogu info, leidmaks parim ravitaktika, et ma saaksin võimalikult hästi valmistuda järgmiseks hooajaks," sõnas 15-aastane Sildaru. "Olümpiamängudel osalen sel korral pealtvaatajana ja olen ilmselt suurimaid fänne oma võitlustkaaslastele."

Eesti suurim olümpialootus, freestyle-suusataja Kelly Sildaru käis täna põlveoperatsioonil, mis tähendab, et tuleva aasta PyeongChangi olümpial osalemisel on kriips peal.

