Vigastus jätab Sildaru olümpialt eemale

"Sellisest operatsioonist täielik taastumine võtab reeglina aega 6-9 kuud, aga operatsioon ise on vaid 20% paranemisest," jätkas Rahu. "Põlv on küll stabiliseeritud ja eeldused täielikuks paranemiseks olemas, aga nüüd järgneb taastusravi, mis eeldab sportlaselt suurt tööd ja distsipliini, aga Kelly saab sellega kindlasti hakkama."

"Kui pea nädal pärast traumat tehti põlvele esimene uuring, ja konsiilium koos Dr. Mihkel Mardnaga, siis uuring küll näitas esimese ristatisideme vigastust, aga põlv oli testidel küllaltki stabiilne. Seetõttu otsustati koos sportlase ja tema perekonnaga erinevate ravitaktikate üle otsustamiseks lisaaega võtta. Samuti uuriti erinevate arstide seisukohti lähtudes olümpiamängudel osalemise võimalusest ja arvestades noore sportlase tulevikku," kommenteeris Sildarut opereerinud Madis Rahu. "Eile korduval testimisel, kui põlve turse oli rohkem taandunud, esinesid ka selged ebastabiilsuse nähud testidel. See omakorda tähendas seda, et esialgu ühe võimalusena kaalutud konservatiivne ravimeetod, kus oleks saanud operatsioonist hoiduda, tuli välistada. Lõikus andis kinnituse, et vasaku põlve esimene riststiside oli täielikult katki ja operatsiooni vajas ka menisk."

Vastates küsimusele, kas Sildarule taliolümpial osalemisel on kriips peal, ütles Palling, et operatsioonist taastumine võtab aega kuus kuni üheksa kuud.

