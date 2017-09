Käsipalli meistriliigas mängitakse kolmapäeval kohalik El Clasico

Esmakordselt sel hooajal kohtuvad meeskonnad on valitsenud Eesti käsipalli, sest kahe peale ollakse võidetud 23 meistrikulda 26-st võimalikust, sealhulgas viimased 12. Viimasel paaril hooajal on vaekauss kaldu Serviti suunas – põlvalastel on ette näidata kolm kulda, Kehra jäi tunamullu isegi kolmandaks.

Kaupo Liiva: "Väikese poisina käisin just neid mänge põnevusega vaatamas!"

Avavoorus said kehralased jagu SK Tapast, Serviti alistas kindlalt oma duubelmeeskonna Põlva Coopi. Karikasarjas oli Serviti veelgi kindlamalt üle Viljandi Spordikoolist, samas šokeeris Kehrat aga just nimelt Coop. Kaheksandikfinaali korduskohtumise võitsid noored põlvalased võõral väljakul 5 väravaga ning jäid kokkuvõttes alla vaid kahega.

"Pärast pettumust valmistanud karikamängu Coopiga oleme pidanud mitu koosolekut ja teinud korralikud pallitrennid," sõnas kehralaste peatreener Kaupo Liiva. "Meil lõppes eelmisel nädalal pikk ettevalmistustsükkel ja eks oli väike risk minna mitme jõutreeningu pealt mängima, aga õnneks hea mängulõpuga saime edasi."

Liiva on ise mängijana kümneid kordi Serviti vastu mänginud ja tunnistab, et El Clasico'ks võib seda vastasseisu nimetada küll. "Juba ajalooliselt on Kehra ja Serviti kohtumistel tähtis maik juures. Mäletan isegi kui veel väikese poisina saalis põnevusega just neid mänge vaatamas käisin. Hiljem mängijana oli alati eriline tunne, et ma pean nüüd valmis olema või ma tahan nüüd panna," kirjeldas Liiva.

Servitil ees pingeline, aga ka põnev periood

Tiitlikaitsja Serviti peatreener Kalmer Musting tunnistas, et põhifookus on suunatud lähenevatele euromängudele Horvaatia klubiga RK Nexe. "Meil on ees äärmisel tihe periood, sest Balti liigagi algab. Samas on põnev aeg ja kindlasti hooaja esimese poole kõige tähtsam periood. Eraldi meistriliiga mängudeks ei valmistu, aga oma mängupildi tahame heana hoida," lausus Musting.

"Coopi treenerina olen Kehraga juba kaks korda kohtunud, aga see ei oma suurt tähtsust – tegemist on põhimõttelise vastasseisuga ja need kohtumised on alati pingelised ja põnevad," arvas Musting. "Hoolimata, mis seisus on hooaeg, meeskonnad või mängijad, kerge pole Servitil Kehras kunagi olnud."

Teises kolmapäevases mängus lähevad vastamisi Viljandi HC ja SK Tapa. Avavoorus said mulgid võidu Aruküla/Audentese üle, Tapa hakkas hoolimata mitmete võtmemängijate kaotusest kõvasti vastu Kehrale, kaotades vaid 25:31. Mullu kohtusid meeskonnad kolm korda ja Viljandi HC jäi alati peale, ent edu neis mängudes oli vastavalt 5, 9 ja 5 väravat, mis on selge edasiminek võrreldes tunamulluste numbritega – 21, 19 ja 5.

Uustulnukatest klubid vanadest konkurentidest peatreeneritega

Neljapäeval võivad eeldatavalt pakkuda põneva etenduse kaks tänavuse hooaja uustulnukat – Põlva Coop ja HC Tallinn. Viimane alistas avavoorus pikki aastaid liiga esinelikusse kuulunud HC Viimsi/Tööriistamarketi (22:19) ning Coopi karikasarja üllatusvõidust Kehra üle oli üleval juttu.

Coopi juhendav Musting eeldab põnevat heitlust: "Eks natuke ole tegu ka printsipiaalse vastasseisuga, sest vana hea konkurent Jüri Lepp on HC Tallinna treeneripingil. Uus klubi näitas juba, et on kindlasti kõrgemas konkurentsis. Coopi jaoks on neljapäev oluline koht tõestamiseks, kas meiegi suudame kaasa rääkida kõrgemas mängus kaasa rääkida."

Esmaspäeval 59-aastaseks saanud HC Tallinna peatreener Jüri Lepp tunnistas, et pole Coopi mänge sel hooajal veel näinud: "Aga tulemused räägivad enda eest ja tegemist tuleb nendega kõigil. Selge, et meie võtame seda kohtumist täie tõsidusega. Kõik mehed on rivis, ka Robin Obergi aktiivne kaitseväetegevus sai läbi ning ta teeb juba täies mahus trenni."

Neljandas teise vooru kohtumises võõrustab HC Viimsi/Tööriistamarket kohaliku keskkooli saalis Aruküla/Audentest. Mõlemad meeskonnad kaotasid avavoorus, ent said vahepealsete nädalate jooksul veerandfinaalipääsme karikavõistlustel. Tõsi, Aruküla/Audentes pidi selleks palju enam vaeva nägema, olles HC Tallinn 2-st lõpuks parem vaid kahe värava võrra, viimsilaste üleolek HC Tallasest oli 39-väravaline.

Eesti meistriliiga 2. voor:

27.09. 19.00 HC Kehra/Horizon Pulp&Paper – Põlva Serviti

27.09. 19.00 Viljandi HC – SK Tapa

28.09. 19.00 HC Viimsi/Tööriistamarket – Aruküla/Audentes

28.09. 19.00 Põlva Coop – HC Tallinn