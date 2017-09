Võidu suunas liikunud maratoonar katkestas 800 m enne finišit

Vahejuhtumi tõttu on saanud palju negatiivset tähelepanu Varssavi maratoni korraldajad, kes ei suutnud mitmete minutite jooksul keenialannat aidata. Meditsiinipersonal saabus alles mitmeid minuteid peale Kosgei nõrkemist, vaatamata sellele, et kogu episood toimus finišijoone vahetus läheduses.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel