Toro Rosso sel nädalalõpul Kvjati rajale ei lase, võimaluse saab noor prantslane

Toro Rosso on farmvõistkonnaks Red Bullile ja viimaste juhtide sõnul jääb venelane nende programmi ka edaspidi, tulles sel nädalal peetava Malaisia etapil järel tagasi Jaapani osavõistluseks. Gasly osaleb siis samas paigas peetava Super Formula sarja finaaletapil ja tal on selles sarjas šanss üldvõiduks.

Kvjati tänavune hooaeg on kulgenud kehvasti, sest ta on teeninud vaid neli punkti ja tabelis jääb täishooaja kaasa teinud meestest temast tahapoole üksnes rootslane Marcus Ericsson. Kvjati meeskonnakaaslane Carlos Sainz jr on aga 48 silmaga üheksas.

