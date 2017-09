Hannes Veide saavutas Šveitsis 24 tunni ultrajooksul teise koha

Rahvusvaheline spordivabatahtlike liikumine SCULT ja vabatahtlikud spordisõbrad viivad 7. oktoobril toimuva Tartu Linnamaratoni 10 kilomeetri distantsile pimeda tütarlapse Mari-Liis Tähe. Eriliseks teeb jooksu see, et distantsi läbib Mari-Liis vabatahtlike poolt õlgadel kantaval jooksutrenažööril.

Hommikul "haakis" Hannes Veide end 6 tunni jooksu liidriga samasse temposse ja tõusis kiirelt 3. kohale. Joosta jäi veel umbes neli tundi. Veide pidi võtma hetki taastumiseks. Tema vahe teise kohaga oli 9 kilomeetrit. "Püüdsin selekteerida, kes see jooksja on, märkasin tema reibast sammu. Otsustasin midagi välja mõelda ja tekitasin pinget. Sundisin teda tegema valikuid tempo osas hetkedel, kus tema jalad selleks valmis ei olnud," lausus Veide.

Veide läks Šveitsi eesmärgiga parandada senist varasemat isiklikku rekordit 188 km ning viia see 200 km tähisest kaugemale. "Osalemine 24 tunni jooksul Bruggis sai heaks mõtteks, kui tundsin, et tahan anda endale uut võimalust nii pikas formaadis. Varasem isiklik rekord oli tagasihoidlik ja hakkasin otsima uut võistlust tulemuse parandamiseks,” rääkis Veide ajakirja Jooksja Jooksuportaalile . Bruggi rada kulgeb 934,8 m pikkusel laugel ringil, mis vastab IAU (Rahvusvaheline Utrajooksu Liit) nõuetele ning osutus seetõttu Veidele igati sobivaks.

