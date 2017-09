Pime tütarlaps läbib 10 km rahvajooksu õlgadel kantaval jooksutrenažööril

Rahvusvaheline spordivabatahtlike liikumine SCULT ja vabatahtlikud spordisõbrad viivad 7. oktoobril toimuva Tartu Linnamaratoni 10 kilomeetri distantsile pimeda tütarlapse Mari-Liis Tähe. Eriliseks teeb jooksu see, et distantsi läbib Mari-Liis vabatahtlike poolt õlgadel kantaval jooksutrenažööril.

Mari-Liis Täht kaotas nägemise alates kolmandast klassist. Ta tegeleb aktiivselt pimedate lauatennisega ning on sooritanud isegi langevarjuhüppe. Talle meeldivad kõikvõimalikud ekstreemsused ja arvab, et kui ta oleks nägija, siis ta oleks kindlasti kas lennukipiloot või suusahüppaja.

