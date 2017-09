Kaia Lepik sai Berliini maratonil Eesti hooaja tippmargiga 29. koha

"Ma ise ei uskunud, et suudan sellise aja joosta, sest kõik poolmaratonid on ebaõnnestunud. Varem polnud ma poolmaratonigi alla 4 minuti kilomeetri kohta jooksnud, nüüd pidin terve maratoni. Trenni sai tehtud palju ja kõik treeningud näitasid, et peaks tulema. Kuulasin treeneri sõna ja läksin peale," ütles Lepik ajakirja Jooksja Jooksuportaalile.

Raske moment tekkis Kaia Lepikul 22. kilomeetril. "Sain kuidagi sellest üle ja lihtsalt jooksin edasi. Kaks viimast kilomeetrit ka suht lonkisin ja kella ei vaadanud," lisas Lepik.

Lõpuaja 2:47 tempograafik oli tal ka käe peale kirjutatud ja Lepiku üllatuseks lõpuaeg selline tuligi. Tänane tulemus SEB Tallinna Maratonil oleks Kaia Lepikule toonud kindlalt Eesti meistritiitli. Kas kahju pole, et medal jäi võtmata? "Eks enne veidi oli küll, aga praegu olen nii rõõmus, et selle aja jooksin," märkis Lepik. On plaanis järgmisena ette võtta EM- ja MM-norm 2:45? "Kui tervist on, siis tööd ma ei karda," kostis Lepik selle peale.

Tema klubikaaslane Kristiina Verevmägi parandas samuti Berliinis isiklikku rekordit, saades 51. koha ajaga 2:53.58, millega kerkis Eesti hooaja edetabelis neljandale positsioonile. Tema eelmine tippmark 2:58.37 pärines samuti Pariisi maratonilt.

"Kaia jooksis ligi minutiga üle ka enda poolmaratoni isikliku rekordi, aga endine rekord polnud päris võimetele vastav. Tempo püsis ühtlane pea lõpuni välja. Vaid lõik 35 km-st kuni 40-ndani langes veidi üle 4 minuti kilomeetrile, aga lõpp oli jälle veidi kiirem. Ka Kristiina jooksis esimese poole üsna poolmaratoni rekordi lähedale. Teises pooles tempo küll veidi langes, aga sel korral õnnestus suurt ära kukkumist vältida ja igati hea tulemus joosta," võttis oma hoolealuste etteaste Berliini maratonil kokku treener Riho Ment.

Paremuselt kolmanda Eesti naisena sai Katrina Stepanova (Sparta) Berliini maratonil 74. koha isikliku rekordiga 2:58.09. Berliini maratoni võitis naistest keenialanna Gladys Cherono ajaga 2:20.23. Teise koha sai Ruti Aga Etioopiast 2:20.41-ga ja kolmanda koha Valary Aiyabei Keeniast 2:20.53-ga.

Kaia Lepiku vaheaajad Berliini maratonil:

5 km 19.51

10 km 39.36

15 km 59.20

20 km 1:19.07

poolmaraton 1:23.26

25 km 1:38.58

30 km 1:58.50

35 km 2:18.48

40 km 2:39.08