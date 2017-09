Profiratturite miinimumpalk tõuseb

Rahvusvaheline spordivabatahtlike liikumine SCULT ja vabatahtlikud spordisõbrad viivad 7. oktoobril toimuva Tartu Linnamaratoni 10 kilomeetri distantsile pimeda tütarlapse Mari-Liis Tähe. Eriliseks teeb jooksu see, et distantsi läbib Mari-Liis vabatahtlike poolt õlgadel kantaval jooksutrenažööril.

Alates 2013. aastast on World Touri mehed teeninud aastas vähemalt 36 000 ja aste madalamal leiba teenivad sportlased 32 250 eurot. World Touri uusproffidele on ette nähtud minimaalselt 29 370 ja Pro Continental uusproffidele 25 300 eurot, vahendab Rattauudised.ee .

