Käsipallurid välismaal: Rooba ja Molkova viskasid palju väravaid

Teist hooaega Islandil palliv 20aastane Molkova on eluga kauges saareriigis rahul, ehkki peale mängimise tuleb ka tööl käia ja lisaks kaugõppes Piiteri ülikoolis õppida. "Elasin sisse väga kiirelt, islandlased on üldse väga sõbralikud, aga naiskonnakaaslased aitasid mind kohe esimesest päevast alates, et tunneksin end kui kodus," kirjeldas Molkova.

Islandi naiste esiliigas palliv Alina Molkova oli järjekordselt mängu parim, visates 11 väravat, kuid tema Reykjaviki Vikingur kaotas laupäeval sama linna IR-le 27:30 (11:12). "Paljudel meie parematel visked ei läinud ja kuigi kogu aeg tundus, et mäng on meie käes, kaotasime," kommenteeris Molkova.

