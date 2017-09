Villu Vakra võitis USA-s Ironman Chattanooga triatloni

Ujumine toimub jões allavoolu ja ajad on kiired, rattarada on pidevalt üles ja alla, siledat teed väga polegi. Kuna ujumine on kiire, siis rattarada on tavapärase 180k m asemel 186 km. Jooksurada on samuti suurte tõusude ja laskumistega ületades kahte silda. Ilm oli võistluspäeval samuti väga lämbe ja soe, varjus oli 32 kraadi sooja. "Kokkuvõttes raske rada," tunnistas Villu Vakra, vahendab Saaremaasport.ee.

Ujumises sai Villu Vakra kirja aja 46.49. Kuna vesi oli soe, siis sai ujuda ilma kalipsota. "Ujumine kulges algusest peale hästi, enesetunne oli hea ja ujumise aeg 46 minutit oli korralik algus võistlusele," lausus ta.

Rattarajal oli Villu Vakra sõnul algul jalgu raske tööle saada, pärast 60 km hakkas keha toimima. Ilm soojenes ja tuli vaeva näha keha jahutamisega. "Kuna jõudu oli ja enesetunne hea, siis sain korralikult kuni rattaraja lõpuni pingutada ja tugevalt tööd teha. Rattarajalt sain maha teise mehena," märkis võistlusmaa 4:58.09-ga läbinud triatleet.

Jooksu alguses oli selge, et kuumaga tuleb keeruline võitlus. Vakra jooksis esimese 21 km koos mehega, kes rattalt esimesena maha tuli. Vahepeal tema ees, vahepeal saarlane ees. Teise ringi alguses sai aga Vakra eest vaikselt minema.

"Kogu jooksu teine pool oli nii kirjeldamatult raske, et polegi sõnu," tunnistas ajaga 3:27.46 jooksnud Vakra. "Viimased 10 km tulid juba väga suure vaimse pingutusega ja tuli kõik viimased energiavarud kehast üles leida. Lõpp oli minu jaoks hea, õnnestus esikoht ära hoida ja lõpetada võistlus esimese mehena."

Itaalias Cervias toimunud täispikal Ironmanil sai Ursel Velve ajaga 10:58.19 (59.12, 5:36.16, 4:10.10) oma vanusegrupis viienda ja üldises naiste arvestuses 44. koha. Emilia Romagna triatlonil tegi jooksja Henek Tomson elu esimese triatloni, kui sai kirja aja 9:40.11.