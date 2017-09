Põlvas peeti tüdrukute jalgpallifestivali

Lootospargi staadionile tulid jalgpalliga lähemalt tutvust tegema tüdrukud vanuses 5-14, kes said Eesti Jalgpalli Liidu ja Põlva Lootose treenerite käe all osa toredatest harjutustest ja mängudest. Lisaks lõbustasid lapsi jalgpalliliidu maskott Siil ja Lootose maskott Kärbes.

Selle aastanumbri sees on festival toimunud juba Viljandis, Võrus, Rakveres, Paides, Pärnus ja Tallinnas. Kokku on kõikidel festivalidel osalenud 491 noort tüdrukut. Lisaks Rimi jalgpallifestivalidele toimus septembris ka festival Kohtla-Järvel, mis oli osa integratsiooniprojektist "Jalgpall ühendab 2017" ning kuhu kogunes lausa 401 tüdrukut.

"Sel aastal toimunud erinevatel tüdrukute festivalidel osalenute koguarv hakkab lähenema tuhandele. See on väga rõõmustav ja näitab, et jalgpall on tüdrukute seas üha populaarsem," lausus Eesti Jalgpalli Liidu peasekretär Anne Rei. "Ka Põlvas oli palju neid tüdrukuid, kes veel treeningul ei käi. Usun, et festivalilt kaasa võetud hea tuju, uus jalgpall ja ilus särk innustavad neid spordiga tegelema. Suur aitäh Põlva Lootose klubile festivali korraldamise eest."

Fotogalerii Põlva festivalist on nähtav Eesti naiste jalgpalli Facebooki lehel.

Järgmisena ootavad Rimi jalgpallifestivalid ees Kuressaares (30. september) ja Kärdlas (1. oktoober).