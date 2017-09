Epeenaiskond valmistub Tallinna Mõõgaks uhiuues Sõle spordihallis

Juba jaanuarist alates on olnud töös Sõle spordikeskuse jalgpallihall ja 10. oktoobril avatakse uksed viimast lihvi saavas multifunktsionaalses peahoones, kuhu kolivad harjutama ka pealinna vehklejad. Põhja-Tallinnasse kerkinud spordikeskuses on valmis kaheksa rajaga 25 meetri ujula koos lastebasseiniga, kaks saali judole ja teistele võitluskunstidele, jõusaal, suur pallimängudesaal ning üheksa raja ja spetsiaalse sisustusega vehklemisaal. Tulevikus võiks Tallinna Mõõga MK-etapp toimuda ka Sõle spordikeskuses.

"Üheksast rajast viis on võistlusvalmidusega ehk seal saab ka väiksemat võistlust korraldada, pluss näiteks Tallinna Mõõga eelringe või midagi taolist," sõnas ERR-ile Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhataja Rein Ilves. "Põhivõistlust saaks korraldada pallimängusaalis, seal on kolme korvpalliväljaku mõõtu saal, mida saab ümber korraldada suureks saaliks."

48. korda toimuv Tallinna Mõõga turniiri kolib kaheaastase sunnitud pausi järel tagasi Kalevi spordihalli. "Renoveeritud Kalevi hall pakub vehklejatele avaramaid võimalusi ja paremaid tehnilisi lahendusi," kinnitas etapi peakorraldaja Jüri Salm ja lisas, et võistluse stardileht on võimas.

"200 osalejat ja 40 riiki on reaalne," tõdes Salm. "Praegu on kõigil juba pilgud Tokyo suunas ja kõik on võitluslikult meelestatud. Kindlasti saab siin näha palju tippe."

21. oktoobril selgub individuaalne ja 22. oktoobril naiskondlik MK-etapi võitja. Võistluse eelarve on 70 000 eurot.

"Rahvusvaheline alaliit määrab teatud arvu kohtunikke ja me paneme omalt poolt juurde," sõnas Salm. "Sellel aastal on kohtunikud päris kaugetest riikidest - Iraak, Egiptus, Brasiilia. Vaatleja on üldse Iraanist, nende kulud peame meie katma."

Suurt mõõka hakkab kaitsma maailmameistri staatuses Eesti epeenaiskond.