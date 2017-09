Hiina esireket lükkas tiitlikaitsja Wuhanis ülipika matši järel auti

Kvitova tegi kohtumise jooksul koguni 63 äralööki Pengi 30 vastu, tšehhitar tegi 36 lihtviga hiinlanna 25 vastu. "Kodupubliku ees mängivate tennisistide vastu on matšid alati keerulisemad, aga ma kuulsin publiku seas ka oma fänne," sõnas Kvitova pärast kohtumist. "See oli ilmselt kõige kauem kestnud mäng, milles ma olen osaline olnud."

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel