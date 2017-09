Ivkovici hüvastijätumängu külastanud Djokovic kiitis Balkanimaade korvpalli

"Serblased on oma korvpallurite üle väga uhked, sest korvpall on osa meist ja meie identiteedist," rääkis Djokovic mängul Serbia uudisteportaalile Novosti. "Nii on kogu regioonis - Horvaatial on pikad traditsioonid ja nüüd jõudis uskumatu eduni ka Sloveenia. On suurepärane näha, et ka väiksemad riigid saavad suurte lääneriikide vastu."

"Mängin ka ise korvpalli, kuid ei saa seda praegu küünarnukivigastuse tõttu teha. Ma ei saa ka tennist mängida," lisas Djokovic, kuid ütles, et loodab väljakutele naasta jaanuaris toimuvateks Austraalia lahtisteks.

Kohtumise eel Euroliiga Legendi nime kandva trofee saanud Ivkovici meeskonda kuulusid teiste hulgas Bogdan Bogdanovic, Boban Marjanovic ja Pero Antic, Olympiakos pani vastu täiskoosseisu eesotsas Vassilis Spanoulise, Giorgos Printezise, Kostas Papanikolaou ja Hollis Thompsoniga. Ivkovici endised hoolealused võitsid matši 111:103, vile anti 28 sekundit enne mänguaja lõppemist, tähistamaks Ivkovici karjääri jooksul võidetud 28 trofeed.

Pireuse Olympiakosega võitis Ivkovic kaks korda (1997, 2012) Euroliiga ning viis Jugoslaavia rahvuskoondise maailmameistriks (1990) ja kolmekordseks Euroopa meistriks (1989, 1991, 1995). 73-aastase Ivkovici auks peetud mängul olid lisaks Djokovicile külalistena kohal ka sellised mehed nagu Zeljko Obradovic, Aleksandar Djordjevic, Dino Radja ning Predrag Danilovic. 30. septembril nimetatakse serblane ka FIBA kuulsuste halli.