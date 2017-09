Epeekoondis sai Jaapanis toimunud treeninglaagrist meeldiva kogemuse

"Lisaks minule olid kaasas Sten Priinits ja Peeter Turnau, Nikolai Novosjolov ei osalenud, ta alustab ettevalmistust natuke hiljem," jätkas Salm. "Meil käib ka uueks hooajaks ettevalmistus, esimene võistlus on Bernis (ML-etapil - toim.), nädal pärast Tallinna Mõõka. Harjutame sellel nädalal Haapsalus, kus on ka põhjamaade noorte vehklemislaager. Proovime see aasta leida ka ühe välislaagri."

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel