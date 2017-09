Indrek Ruut naasis Rapla korvpallimeeskonna juurde

"See võib tunduda imelikuna, aga ma olen selle vallandamise või töölepingu lõpetamise üle ääretult tänulik," kinnitas Ruut usutluses Rapla koduleheküljele. "Ühel hetkel ma avastasin, et mul oli tohutult vaba aega ja siis ma hakkasin analüüsima ja mõtlema, et mida ma oleks võinud teisiti teha. Ma julgen väita, et korvpallitreeneri ameti kõige tähtsam külg ongi kirg ja kui seda ei ole, siis see peegeldub ka tulemustes või laste arengus. Ma tunnistan, et korvpallitreeneri ameti vastu täna mul kirge ei ole."

"Üldkehaline ettevalmistus on mul tegelikult koguaeg hinges olnud," jätkas Ruut. "Kui 1993. aastal sündinud poisid olid U-18 koondises, siis aitas meid koondise juures selline inimene nagu Kalju Korstin, kes oli Venemaa naistekoondise üldfüüsilise treener ning on töötanud Venemaa kõrgliiga klubide juures. Siis ma sain aru, kui kaugel ma sellest valdkonnast olen ja sellest ajast on mind see pool ka tohutult huvitanud. Ja sellest hetkest, kui ma siis niiöelda vaba mees olin, oli võimalik sellele süvitsi läheneda. Mul on olnud võimalus käia ka mujal vaatamas, kuidas seda asja tehakse ja julgen väita, et see on mu uus kirg ja armastus."

