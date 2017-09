Eesti jalgpallitreener ja mängija said pika võistluskeelu

Štrommi jaoks on üleüldse käsil nutune hooaeg, sest meeskond on kaotanud III liiga põhja tsoonis kõik 20 kohtumist.

"16. septembri III liiga kohtumises Tallinna KSK FC Štrommi – Tallinna FC Eston Villa osales mängukeeldu kandnud Maksim Dolinenko vale nime all. Andrei Bespomoštšnov võistkonna treenerina täitis protokolli ja pani sinna teadlikult mängija kirja vale nime all," selgitas EJL-i infojuht Mihkel Uiboleht Soccernet.ee-le .

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel