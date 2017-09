Täna operatsioonilauale heitev Solberg tahab juba laupäeval võistelda

Solberg murdis õnnetuses rangluu, kaks roiet ja vigastas kopsu. Täna tehakse talle Göteborgis rangluu paika panemiseks operatsioon.

MM-karussell jätkub juba sel nädalavahetusel Saksamaal Esteringis ja Solbergil on kindel plaan seal joonele asuda. "Minu eesmärk on Saksamaal võistelda. Vähemalt olen otsustanud proovida. Kui see pole võimalik, lepin ka sellega," ütles Solberg.

Solberg on praegu MM-sarjas teisel kohal, kuid temast vaid viie punktiga jääb maha mullune maailmameister Mattias Ekström ja 15 punktiga teist hooaega rallikrossi MM-sarjas võistlev üheksakordne autoralli maailmameister Sebastien Loeb. MM-tiitli kindlustas Riia etapi võiduga Solbergi tiimikaaslane Johan Kristoffersson.

PSRX Volkswagen Sweden kindlustas Riias ka võistkondliku MM-tiitli. Saksamaa etapiks on tiimi eest üles antud Kristoffersson ja Dieter Depping, Solberg registreeriti individuaalse sõitjana.

Depping pidi nagunii Esteringis PSRW Volkswagen Swedeni ridades rallikrossidebüüdi tegema, aga Solbergi õnnetuse järel otsustati ta üheks etapiks edutada põhisõitjaks, kes kogub meeskonnale MM-punkte. "Eelkõige otsustasime Dieteri põhisõitjaks tõsta seetõttu, et saaksime olla kindlad, et järgmine FIA reegleid," selgitas tiimiboss Pernilla Solberg pressiteate vahendusel. "Selline lahendus oli Petteri enda soov. Ta proovib Saksamaal individuaalse sõitjana võistelda, aga praegu pole veel kindel, kas ta on selleks võimeline."

Depping on Volkswageniga sõitnud nii rallidel, kõrberallidel kui ka ringrajal, lisaks on ta olnud Volkswageni testisõitja. "Petter ja Johan on mulle häid näpunäiteid jaganud, kuidas rallikrossis hakkama saada," ütles Depping. "Tänan Petter Solbergi ja kogu tiimi, kes mind enda tiiva alla võtavad. Loomulikult lähen rajale madalate ootustega, aga loodetavasti suudan üllatada."

Pärast Saksamaa etappi jääb sõita veel vaid üks etapp – hooaeg lõpeb novembri keskel Lõuna-Aafrika Vabariigis, kui rallikrossi MM-sari jõuab esimest korda Aafrika mandrile.