Cretu meeskond oli Venemaal võidukas

Nižnevartovi Samotlor alistati 3:1, Novõi Urengoi Fakel 3:0 ja Peterburi Zenit 3:1. Cretu klubi tugevusest räägib fakt, et meeskonda kuulub neli olümpiavõitjat, vahendab volley.ee.

Neljas voor on kavas eeloleval teisipäeval. Belgorodi kuulsaim spordiklubi saab ka paaris järgmises mängus kokku tabeli alumisse poolde kuuluvate meeskondadega. Edasi läheb raskemaks, oma septembrikuu vormi võrreldakse Kaasani Zenidi, Novosibirski Lokomotiivi ja teiste medalivõimeliste meeskondadega. Nende hulgas Kemerovo Kuzbassiga, kus peatreeneriks Soome koondise vedaja Tuomas Sammelvuo. Ka tema mängijad on praegu rõõmsad – kolm võitu kolmest on väga hea algus. Kaheringiline põhiturniir on 26 vooru pikk.