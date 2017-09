Eesti jalgpallurid välismaal: värava lõid nii Mets, Mošnikov kui ka Luts

Sloveenia meistrivõistlustel saatis edu Ilja Antonovit ja Velenje Rudari, kui võõrsil suudeti 1:0 alistada Domžale. Antonov tegi kaasa 90 minutit. Tabelis on Rudaril kümne mänguga koos 16 punktiga, mis annab neljanda koha.

Norra kõrgliigas oli koondislastel suurepärane nädalavahetuse, kui kõik mängisid 90 minutit ja aitasid oma koduklubid võidule. Taijo Teniste ja Sogndal alistasid võõrsil 1:0 Aalesundi, sama tulemusega olid Nikita Baranov ja Kristiansund üle Stabækist. Enar Jääger ja Vålerenga võitsid koduväljakul 2:1 Bergeni Branni. Tabelis on neist kõige kõrgemal Vålerenga, kes asub 16 meeskonna seas 27 punktiga tabeli 11. real. Nii Kristiansund kui ka Sogndal on teeninud 26 punkti, mis annavad neile vastavalt 12. ja 13. koha. Tugevuselt kolmandas liigas alistas Aleksandr Dmitrijevi koduklubi Hønefoss 2:1 Bryne.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel