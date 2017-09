Klopp loodab augud Liverpooli kaitses lappida

Laupäeval lõpetas Liverpool neljamängulise võiduta seeria, alistades 3:2 Leicesteri. Kümne kohtumisega on aga endale lastud lüüa koguni 18 väravat.

"See on ilmselge, et laseme endale liiga palju ära lüüa, selles pole kahtlustki. Minu jaoks on see äärmiselt raske," vahendab Reuters Kloppi sõnu. "Tavaliselt olen väga hea kaitsemängu treener, aga millegipärast pole see meil siiani veel väga hästi välja tulnud."

Suvisel üleminekuperioodil liitus klubiga kaitsjatest vaid Andrew Robertson. Kloppi sõnul on ta aga meeskonnaga üldiselt rahul. "Küll kõik saab korda. Usun meie meeskonda," lausus Klopp.

Sakslase sõnul oli ainus tõeliselt valus kaotus 0:5 allajäämine Manchester Cityle. "Mõnikord on vaja saada löök näkku, me oleme neid juba päris palju saanud. Manchester City oma oli ainus tõeliselt tugev löök," tõdes ta. "Aga üldiselt mängime me head jalgpalli, mulle meeldib, kuidas me oma asetuses mängime."