Rait Rikberg tegi välismaal võiduka debüüdi

Rikbergi kõrval mängib sel hooajal meeste Belgia kõrgliigas eestlastest ka temporündaja Timo Tammemaa, kelle tööandjaks on Maaseiki Noliko. Avavoorust noppis Noliko maksimumpunktid, alistades koduväljakul 3:0 (25:20, 32:30, 25:18) Leuveni Haasrode võistkonna. Maaseiki võistkonna koduleheküljel olevast mänguülevaatest võib lugeda, et Tammemaa blokipunkt viis võistkonnad avageimis seisul 8:7 esimesele tehnilisele mõtlemisajale ja veidi hiljem kõmmutas Eesti temporündaja ässa, mis andis kodumeeskonnale 21:16 edu.

