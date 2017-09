US Openi võitja piirdus Wuhanis ühe matšiga

Konkurentsist langes ka tänavune US Openi finalist, ameeriklanna Madison Keys, kellele see oli samuti esimeseks turniiriks pärast kahenädalast pausi. Wuhani turniiriks 10. asetuse saanud Keys pidi avaringis tunnistama kaasmaalase Varvara Lepchenko 6:2, 7:6 (4) paremust. Edetabelis 76. real paiknev Lepchenko alustas Wuhani turniiri kvalifikatsioonist.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel