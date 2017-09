Bosnia tennisist tegi Peterburis ajalugu

25-aastane bosnialane sai Fogninist ligi kaks tundi kestnud kohtumises jagu 3:6, 6:4, 6:2.

Džumhurile on see karjääri esimene ATP turniirivõit, lisaks on ta läbi aegade esimene Bosnia lipu all mängiv meestennisist, kes on ATP turniiri võitnud.

Tänu võidule kerkis Džumhur maailma edetabelis 15 rida ja paikneb nüüd karjääri kõrgeimal kohal, olles maailma 40. reket. Kunagi varem pole ükski Bosnia meestennisist maailma edetabelis nii kõrgel positsioonil olnud.

Karjääri esimese turniirivõidu pälvis ka 28-aastane sakslane Peter Gojowczyk, kes alistas Metzis peetud ATP turniiri finaalis kodupubliku ees mänginud prantslase Benoit Paire’i 7:5, 6:2. Seejuures alustas Gojowczyk turniiri kvalifikatsioonist, võites ühtekokku seitse kohtumist, mängitud 15 setist võitis ta 14.

Gojowczyk tõusis maailma edetabelis 29 kohta ja paikneb nüüd 66. real, ka tema jaoks on see karjääri parim edetabelikoht.

Peter Gojowczyk Autor: AFP/Scanpix

Tänavusel hooajal on karjääri esimese ATP turniiri võitnud nüüd seitse mängijat: lisaks Džumhurile ja Gojowczykile ka 19-aastane venelane Andrei Rubljov (võidutses Umagis), 28-aastane jaapanlane Yuichi Sugita (Antalya), 20-aastane horvaat Borna Coric (Marrakech), 24-aastane ameeriklane Ryan Harrison (Memphis) ja 33-aastane Luksemburgi vanameister Gilles Müller (Sydney).