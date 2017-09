Esimest korda peetud Laver Cupi võitis Euroopa võistkond

Euroopa eest mängisid maailma esireket, hispaanlane Rafael Nadal, šveitslane Roger Federer (ATP 2.), sakslane Alexander Zverev (ATP 4.), horvaat Marin Cilic (ATP 5.), austerlane Dominic Thiem (ATP 7.), tšehh Tomaš Berdych (ATP 19.) ja hispaanlane Fernando Verdasco, maailma tiimi kuulusid ameeriklane Sam Querrey (ATP 16.), ameeriklane John Isner (ATP 17.), austraallane Nick Kyrgios (ATP 20.), ameeriklane Jack Sock (ATP 21.), kanadalane Denis Shapovalov (ATP 51.), ameeriklane Frances Tiafoe (ATP 72.) ja austraallane Thanasi Kokkinakis (ATP 215.).

Euroopa kapten oli endine maailma esireket, karjääri jooksul 11 suure slämmi turniiri võitnud rootslane Björn Borg ning teda abistas tema kaasmaalane, kunagine maailma neljas number Thomas Enqvist. Maailma tiimi vedas Borgi suur rivaal, endine maailma esireket ja karjääri jooksul seitse suure slämmi turniiri võitnud ameeriklane John McEnroe, keda abistas tema vend Patrick.

Euroopa võitis kolmel päeval peetud kohtumistest kaheksa ja maailm neli, kuid punktilugemine käis sedasi, et esimesel päeval andis matšivõit ühe, teisel päeval kaks ja kolmandal kolm punkti, üldvõidu kindlustamiseks oli vaja koguda 13 punkti (saadaval olevast 24 punktist).

Võitja oli lahtine kuni viimase matšini, sest eelviimases kohtumises jäi esireket Nadal üllatuslikult 5:7, 6:7 (1) alla Isnerile.

Otsustavas kohtumises läksid vastamisi 36-aastane Federer ja 22-aastane Kyrgios. Noor austraallane võitis avaseti 6:4, teises jäi peale Federer, kes võitis kiire lõppmängu 8:6. Võitja otsustati superlõppmängus, kus Federer võitis 11:9, tuues seega Euroopale üldvõidu.

Turniiri üks tipphetki oli teise päeva õhtul, kui paarismängus olid esimest korda ühel pool võrku Federer ja Nadal, saades ka koos enda esimese võidu – ameeriklased Querrey ja Sock alistati 6:4, 1:6, [10-5].

Rafael Nadal ja Roger Federer Autor: Reuters/Scanpix

Järgmise aasta Laver Cup peetakse 21.-23. septembrini USA-s Chicagos.

Laver Cup 2017 mängude tulemused:

Esimene päev

Marin Cilic – Frances Tiafoe 7:6 (3), 7:6 (0)

Dominic Thiem – John Isner 6:7 (15), 7:6, (3), [10-7]

Alexander Zverev – Denis Shapovalov 7:6 (3), 7:6 (5)

Tomaš Berdych/Rafael Nadal – Nick Kyrgios/Jack Sock 3:6, 7:6 (7), [7-10]

Teine päev

Roger Federer – Sam Querrey 6:4, 6:2

Rafael Nadal – Jack Sock 6:3, 3:6, [11-9]

Tomaš Berdych – Nick Kyrgios 6:4, 6:7 (4), [6-19]

Roger Federer/Rafael Nadal – Sam Querrey/Jack Sock 6:4, 1:6, [10-5]

Kolmas päev

Tomaš Berdych/Marin Cilic – John Isner/Jack Sock 6:7 (5), 6:7 (6)

Alexander Zverev – Sam Querrey 6:4, 6:4

Rafael Nadal – John Isner 5:7, 6:7 (1)

Roger Federer – Nick Kyrgios 4:6, 7:6 (6), [11-9]

