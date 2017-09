Zopp tõusis edetabelis kaks kohta, Kontaveit langes

Naiste edetabelis langes Eesti esireket Anett Kontaveit kolm kohta ja on nüüd maailma 34. reket. Kaia Kanepi kerkis koha võrra, 111. reale. Maileen Nuudi on 1164. kohal.

Vladimir Ivanov tõusis samuti kaks kohta ja on 427., Kenneth Raisma tõusis seitse kohta kõrgemale ja paikneb 716. positsioonil. Mattias Siimar on 1228. (eelmise nädalaga võrreldes +1), Kristjan Tamm 1439. (+5), Oskar Lusti 1666. (+11) ja Karl Kiur Saar 1951. (+12) kohal.

