Purjetamises selgusid Eesti meistrid

RS Feva purjetajate seas panid võistluse kinni Veronika Kuvatova ja Hannah Tuulas (KJK) Thor Kaspar Marveti ja Helen Ausmani (KJK) ning Mia Marin Lilienthali ja Elisa Tamme (ROPK) ees. Kuvatova ja Tuulas võitsid ka Eesti meistrivõistlused. Hõbemedalite omanikud on Oskar Tiidemann ja Luca Remmel (ROPK) ning Marvet ja Ausman on pronksitiim.

