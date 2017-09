Rattasadulasse kibelev Kangert: mul ei soovitatud plaane muuta

Kangert ei usu, et vigastus mõjutaks tema ettevalmistust uueks hooajaks. "Kuigi talvel võetakse mul käest metallplaate välja, ei usu ma, et see mõjutaks treeninguid," lausus Kangert. "Ma ei tea, kuidas trauma mulle tunda andis. Äkki olen kehvem kui varem, aga äkki hoopis värskem ja rohkem tahtmist täis."

