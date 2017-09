Kalev/Cramo peatreener: mäng oli suurte tõusude ja mõõnadega

"Viimane vise on alati loterii," tõdes Kangur. "Enne panin kõik mööda ja tõenäosus, et mingi viske kobaga sisse saan, pidi tulema. Kokkuvõttes tegime kodus oma ära."

Eesti ja Ungari valitsevate meisterklubide BC Kalev/Cramo ja Fehervari Alba kohtumine Meistrite liiga teises eelringis möödus mõlema jaoks suurte tõusude ja mõõnadega. Vastane alustas mängu paremini, aga varsti juhtis viiega Kalev. Teisel veerandajal läksid külalised korra seitsmega ette, aga Kalev vähendas poolajaks vahe kahe peale - 40:42. Teise poolaja alguses tegi Alba 13:0 vahespurdi ja hetkeks tundus, et rong on läinud, aga viisik Markovic, Jõesaar, Mazeika, Kangur ja Simmons vedasid Kalevi mängu tagasi. Meeskonna parimana 22 punkti toonud Janari Jõesaare kaugvise kolmanda veerandaja keskel käivitas 18:2 vahespurdi, mille toel pääseti taas juhtima.

